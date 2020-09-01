Андрей Рублев – Жереми Шарди: ставка Надежды Петровой на матч US Open

Известная в прошлом теннисистка, бывшая третья ракетка мира, победительница двух Итоговых чемпионатов WTA, бронзовый призёр Олимпийских игр и победительница 37 турниров WTA Надежда Петрова дала прогноз на матч US Open-2020 Андрей Рублев – Жереми Шарди.



Ставка: меньше 35 геймов за 2.00.



«Андрей Рублев – 14-я ракетка большого тенниса. Это его лучший результат, выше он никогда не поднимался. 22-летний россиянин успешно начал этот сезон, завоевав два титула. За его плечами в этом году около 20 сыгранных матчей.



А вот у его соперника лишь пять матчей, причём в трёх последних Шарди проиграл, не выиграв даже ни одного (!) сета. Эти игроки встречались 5 раз. 4 раза Рублев одерживал победы (трижды с сухим счётом). В 2018 году игроки встретились именно на US Open, и тогда Шарди выиграл единственный очный поединок со счётом 3:1.



Но сейчас Рублев совсем не тот, что был два года назад, да и Шарди стал ещё старше. Сейчас французу 33 года и он далёк от своей лучшей формы. Так что Рублёв при своей уверенной игре должен выигрывать матч в 3 сетах.



Хотя Шарди и умеет играть на быстром покрытии, использовать выход вперед, резаные удары, но думаю, что Рублев не даст французу играть в свой теннис. Андрей будет навязывать свою игру, активную, атакующую и Шарди просто не справится. Рублёв должен удержать уверенную победу», — сказала Петрова.



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Жереми Шарди — Андрей Рублёв. Прогноз: француз заставит вторую ракетку России понервничать Рублёв проиграл в первом же круге в Нью-Йорке, плохо подавал и двигался хуже обычного.