Жереми Шарди — Андрей Рублёв. Прогноз: француз заставит вторую ракетку России понервничать

1 сентября Жереми Шарди и Андрей Рублёв сыграют в матче 1-го круга US Open. Начало — в 18:00 мск. Эксперты в прогнозах считают фаворитом Рублёва, ставки на победу россиянина принимаются с коэффициентом 1.16. Успех Шарди оценён коэффициентом 6.25.

Коэффициенты букмекеров на матч US Open Жереми Шарди — Андрей Рублёв

Аналитики считают, что матч US Open Жереми Шарди — Андрей Рублёв не получится упорным: ставки на тотал больше 27.5 гейма принимаются за 1.85, тотал меньше 27.5 гейма оценён коэффициентом 1.95. Поставить на то, что в матче будет три сета, предлагается за 1.80.

Анализ матча 1-го круга US Open Шарди — Рублёв (01.09.2020)

Мир тенниса постепенно приходит в себя после коллапса, вызванного пандемией коронавируса. За время вынужденный паузы спортсмены развлекали себя разве что выставочными матчами и турнирами. Календарь, естественно, серьёзно изменился. Все соревнования на траве оказались отменены.

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У женщин полноценные турниры возобновились в начале августа, а вот мужчин пришлось подождать ещё пару недель. Фактически времени на разминку и набор формы не было: на прошлой неделе состоялся только “мастерс” в Цинциннати/Нью-Йорке, дальше наступает время US Open.

Состав участников в нынешнем году необычайно скромный, по крайней мере по меркам турниров «Большого шлема». Слишком уж много отказов из-за коронавируса. Тем не менее до Нью-Йорка всё же добрались Новак Джокович, Доминик Тим, Даниил Медведев, Стефанос Циципас и Александр Зверев. Также в число сеяных попали россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев.

Рублев стартует матчем против Жереми Шарди. Соперник не самый приятный, жеребьёвка могла бы оказаться благосклоннее. Французу уже 33 года, закат карьеры всё ближе. Он выпал из топ-50 рейтинга АТР и потерял остатки стабильности. В удачный день способен дать бой теннисисту из десятки сильнейших, в неудачный — проиграть кому-нибудь из второй сотни.

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Шарди не отличается классной подачей, как минимум в этом компоненте у россиянина будет преимущество. Ветеран действует в довольно агрессивном стиле: много атакует, уверенно чувствует себя на задней линии и не боится затяжных обменов. При определённых обстоятельствах он способен создать Андрею проблемы.

Основной вопрос — физическое состояние спортсменов. Жереми практически пропал с радаров во время вынужденной паузы, на четвёртом десятке после долгого простоя редко удаётся сходу показать классный теннис. Но дело в том, что и к Рублёву сейчас есть вопросы. В Нью-Йорке он совсем не впечатлил.

Вылетел в первом же круге от опытного Даниэля Эванса: три сета, 154 минуты. Основной проблемой стала вторая подача — на ней удавалось взять жалкие 34% розыгрышей. Двигался заметно хуже привычного, много ошибался, никак не мог поймать ритм. С тех пор прошла неделя, удалось ли добиться прогресса — сказать сложно.

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Оба теннисиста стараются играть в атаку и доминировать, так что матч должен получиться бодрым. И, скорее всего, неровным: пятисетовый формат, долгая пауза, нестабильность. Мы бы выбирали между тоталом больше 3.5 сета за 2.01 и П1 с форой (+6.5 гейма) за 1.96. Лёгкой прогулки у россиянина тут быть не должно.

Ставки на матч US Open Жереми Шарди — Андрей Рублёв 1 сентября 2020 года

Шарди — очень опытный, но в то же время нестабильный теннисист. С хардом у него отношения хорошие, подача довольно средняя, зато атакующий стиль и уверенные действия на задней линии дают шанс. Рублёв слабо выглядел на турнире в Нью-Йорке, где проиграл первому же сопернику. После долгой паузы говорить о стабильности не приходится, так что ждём затяжной матч с обилием ошибок.

Ставка: тотал больше 3.5 сета за 2.01.