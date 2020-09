Жереми Шарди – Андрей Рублёв: прогноз Анны Чакветадзе на встречу US Open

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Жереми Шарди – Андрей Рублёв в 1-м круге US Open—2020.



Ставка: минимум 33 гейма за 1.77.



«Андрея Рублёва называют в числе одного из фаворитов турнира. Конечно, он не в одном ряду с Новаком Джоковичем, но где-то рядом. Здорово Андрей спрогрессировал за последний год. И US Open для него, наверное, лучший турнир «Большого шлема». Он здесь играл в четвертьфинале ещё в 2017-м. В прошлом сезоне дошёл до стадии 1/8 финала.



Соперник у Рублёва вроде бы удобный — Жереми Шарди. Андрей ведёт 4:1 по личным встречам, но последний матч выиграл француз, причём как раз на US Open в 2018-м в первом круге. Тогда Андрей был не здорово готов и уступил в четырёх партиях.



Мне кажется, что эта встреча может затянуться. Андрей здорово показал себя на грунте, выиграв турнир, организованный Тимом. Обыграл и самого Доминика. Но, приехав в США, проиграл на «Мастерсе» Дэну Эвансу. Это меня немного смущает. Многовато там ошибался Рублёв. И мне кажется, что в первом круге после того поражения он не будет играть идеально. А Шарди — крепкий теннисист. Не скажу, что чем-то выделяется, но способен навязать борьбу, если почувствует, что у оппонента игра не идёт. Предположу, что больше 32.5 гейма сыграют теннисисты», — сказала Чакветадзе.



Делайте ставки в «Бетмастере»: конкурс на 300 000 рублей, бесплатное участие, статистика прогнозов и таблица лидеров. Подходит опытным игрокам, начинающим прогнозистам и тем, кто никогда не делал ставки.