Россия — Сербия: эксперты назвали фаворита матча Лиги наций
3 сентября сборная России примет сборную Сербии в матче 1-го тура Лиги наций. Начало игры — в 21:45 мск. В прямом эфире встречу покажут Первый канал и «Матч Премьер».
Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают предпочтение сборной России: поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.48. Успех Сербии оценён букмекерами коэффициентом 2.91. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.30.
Букмекеры считают, что матч Лиги В Россия — Сербия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.24, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.73. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.41. Если забьют обе команды, зайдёт коэффициент 1.91.
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В РПЛ уже вовсю рубятся, а сербские игроки не имеют игровой практики около месяца.
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