Германия — Испания: ставка Кирилла Дементьева на матч Лиги наций

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч Германия — Испания в рамках 1-го тура группового этапа Лиги наций сезона-2020/2021.



Ставка: минимум 3 мяча в матче за 2.05.



«В Лиге наций сразу очень интересный матч – Германия – Испания. Обе сборные, наверное, будет в числе претендентов на победу на Евро-2020 или Евро-2021, как бы он ни назывался. Хотя они не главные претенденты. На мой взгляд, главный фаворит – Франция.



Здесь стоит ожидать достаточно открытой игры, потому что сборные давно не собирались – вряд ли они будут таиться, тем более что Лига наций – это не товарищеские матчи, здесь турнирная мотивация непременно присутствует.



У сборной Германии не вполне основной состав – там не будет лучших игроков «Баварии», так что испанцев можно считать фаворитами, но всё-таки в первом матче ставить на исход я бы не советовал. Мне кажется, что матч получится результативным, потому что атака у обеих команд явно превосходит оборону.



Я бы посоветовал тотал больше 2.5. За него очень хорошо платят, ну а в матче таких атакующих команд голы практически гарантированы», — сказал Дементьев.



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Германия — Испания. Прогноз: грандиозный футбол в Штутгарте. Даже без игроков «Баварии» У обеих сборных довольно экспериментальные составы на первый тур Лиги наций.