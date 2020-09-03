«Локомотив» — «Спартак»: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Локомотив» — «Спартак».



Ставка: «Локомотив» забросит минимум 3 матча за 1.96.



«Это первые матчи в новом чемпионате для обеих команд, и посмотрим, с чем они вышли на старт. «Локомотив» четырежды сыграл со СКА на турнире в Сочи. Начинал ужасно (0:6, 2:6), но потом прибавил (6:2, 3:2) и в итоге занял первое место. Хотя там в Сочи был такой кавардак с формулой, что чемпиона вообще определять странно. Но главное тут – даже по статистике видно, как «Локомотив» выходил из-под нагрузки и привыкал к схемам, особенно по игре в обороне, от нового главного тренера Андрея Скабелки.



Потом еще «Локомотив» проиграл «Северстали» (0:2), но разгромил «Куньлунь» (7:0). Последний результат как раз ни о чем не говорит, команда у Алексея Ковалева собирается с бору по сосенке. Но в целом у «Локомотива» очень интересный состав, новый амбициозный тренер, это матч дома, и железнодорожники сделают все, чтобы одержать победу.



«Спартак» официально пережил эпидемию коронавируса, и это никто не скрывал (а вот об эпидемии в «Локомотиве» я не слышал, сами делайте выводы о физическом состоянии команд). Красно-белые проиграли четыре контрольных матча из шести. Победу удалось одержать только над своим фарм-клубом «Химиком» (7:3), но это даже засчитывать смешно. Ну и на Кубке мэра Москвы удалось внезапно обыграть столичное «Динамо» (4:1).



Состав у «Спартака» тоже радикально изменился. Да, главный тренер Олег Знарок – великий мотиватор. Но как я вижу, сейчас красно-белые не в том состоянии, чтобы так сразу удивлять со старта, побеждая в гостях «Локомотив». К сожалению, кэфы на итоговую победу ярославцев слишком низки. Поэтому я пойду здесь с кэфом 1,96 за то, что «Локомотив» в основное время пробьет тотал (2,5), то есть забросит три и более шайбы», — сказал Лысенков.



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«Локомотив» — «Спартак». Прогноз: Знарок, Широков и Лехтеря не станут беречь Скабелку В прошлом сезоне красно-белые забрали обе личные встречи.