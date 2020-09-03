Маргарита Гаспарян – Серена Уильямс: прогноз Анны Чакветадзе на матч 2-го круга US Open

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Маргарита Гаспарян – Серена Уильямс во 2-м круге US Open—2020.



Ставка: меньше 20 геймов в матче за 1.62.



«Для Маргариты Гаспарян уже большое достижение, что удалось выиграть матч на турнире «Большого шлема». После стольких проблем, травм это уже результат. Сейчас встреча против Серены Уильямс на главном корте турнира. Болельщиков не будет. И это плюс для Риты Гаспарян. Но всё-таки мне кажется, что она сейчас не готова играть много матчей подряд. Физическая форма не та.



Серена пока выглядит не лучшим образом. Многие её начали списывать после поражения от Саккари на прошлой неделе. С Кристи Ан в первом круге здесь тоже не всё было гладко. Но Серена опытный боец. Она может набирать форму в ходе турнира.



Думаю, уже в этом матче она будет выглядеть лучше. Поэтому поставлю, что будет сыграно не больше 19 геймов. Не справится Рита с мощью Серены», — сказала Чакветадзе.



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