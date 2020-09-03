Украина — Швейцария: прогноз Игоря Гамулы на матч Лиги наций 3 сентября

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч Лиги наций Украина — Швейцария.



Ставка: победа Украины за 2.50.



«Мы знаем, что и Украина, и Швейцария сейчас хорошо выступают, поднялись высоко в рейтинге и играют в первой группе Лиги наций.



Думаю, что нас ждёт интересная и захватывающая игра. Очень сложная для обеих команд. Что касается украинцев, то по просьбе главного тренера сборной Андрея Шевченко уже сыгран один тур национального чемпионата.



Швейцария тоже возобновила чемпионат после пандемии, но в этой команде много футболистов играют в европейских чемпионатах. Команда очень ровная, крепкая, и в последнее время она показывает очень добротный футбол.



Сборная Украины доказала, что она играет на высочайшем уровне. С ней считаются многие. Я буду переживать за команду Украины и поставлю на её победу с коэффициентом 2.50», — сказал Гамула.



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