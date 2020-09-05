«Автомобилист» — «Спартак»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч КХЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» — «Спартак».

Ставка: ИТБ 2 гола «Спартака» за 2.06.

«Хозяева добыли первую победу под руководством Билла Питерса, хотя непосредственно по качеству хоккея не впечатлили. Больше того — они смотрелись хуже полностью изменённого «Трактора», однако всё же забрали два очка (3:1).



В первую очередь тут нужно сказать спасибо Якубу Коваржу, который совершил 38 сейвов, а единственную шайбу пропустил в меньшинстве. Челябинцев подвёл вратарь: Иван Федотов долгое время стоял без работы и, похоже, просто подмёрз. К середине третьего периода счёт был 1:1, а дальше он пропустил две шайбы за 4,5 минуты.



«Спартак» тем временем пережил тяжелейшие 60 минут в Ярославле. Быстрый гол выбил красно-белых из седла, они никак не могли успокоиться и найти свою игру. Брака было слишком много, да и конёк «железнодорожники» выигрывали. Интрига сохранялась до старта третьего периода. Дальше «Локомотив» забросил две шайбы за 26 секунд, а замена вратаря ничего не изменила.



Вообще, москвичи уверенно играют с уральцами — всего одно поражение в основное время за пять предыдущих поединков. К тому же команды Олега Знарка всегда умели реагировать на чувствительные поражения. Правда, из непосредственно игровых плюсов накануне можно было выделить только большинство — две шайбы при численном преимуществе с четырёх попыток.



С такой обороной зацепиться за очки в Екатеринбурге будет сложно, поэтому лезть в исход не рискнём. А вот ИТБ 2 гола «Спартака» за 2.06 смотрятся здорово. Якуб Коварж накануне замаскировал проблемы партнёров в защите, но рассчитывать на 38 сейвов вратаря в каждой игре несколько наивно.



На наш взгляд, такому «Автомобилисту» красно-белые способны забить две-три шайбы. По именам атака у них симпатичная, а жуткие 2:7 в Ярославле только добавят хоккеистам мотивации».