Исландия — Англия: прогноз Дениса Казанского на матч 1-го тура Лиги наций 5 сентября

Комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч Лиги наций Исландия — Англия.



Ставка: гол Джейдона Санчо за 2.45.



«Довольно любопытный матч нас ждёт в Рейкьявике. Играют сборная Исландии и Англии. Конечно, у многих в памяти то, как они сошлись в Ницце, когда был плей-офф чемпионата Европы, но тогда были другие команды — Исландия на невероятном подъёме и Англия Роя Ходжсона.



При Гарете Саутгейте Англия парит. Команда играет круто, а Исландия борется со своими внутренними демонами. Кстати, Сигурдссона не будет в этой игре, но в целом Исландия слаба. Они плохо играли в Лиге наций против Бельгии, против Швейцарии ничего хорошего не получалось. Думаю, что и с англичанами будет примерно такая же ситуация.



Регулярно Исландия забивает лишь у себя дома. В 8 домашних матчах из 10 обязательно забивали. Это круто. Англичане в 5 выездных матчах из 13 сыграли на ноль. Думаю, что оборона будет терпеть боль, а Исландия дома постарается забить.



Но я бы сделал персональную ставку. Джейдон Санчо невероятно хорош. В прошлом сезоне у него было 16, плюс 17 за Дортмунд. Это крутое достижение, плюс за сборную уже забивал. Думаю, что он абсолютно стартовый игрок сборной Англии. Он ещё и на выданье: пока непонятно, где продолжит карьеру — в Дортмунде останется или поедет на «Олд Траффорд», тем более надо сиять. Мне кажется, что гол Джейдона Санчо в этой встрече очень даже смотрится».