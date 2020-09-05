Швеция — Франция: эксперты оценили шансы хозяев не проиграть действующему чемпиону мира

5 сентября Швеция примет Францию в матче 1-го тура Лиги наций УЕФА. Начало — в 21:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 2».

Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу Франции в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.76. Успех Швеции оценён букмекерами коэффициентом 4.90. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.60.



Букмекеры считают, что матч лиги А Швеция — Франция не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.16, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.77. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.66. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.20.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10.