Швейцария — Германия: прогноз Дмитрия Симонова на матч Лиги наций

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч Лиги наций УЕФА Швейцария — Германия.

Ставка: победа Швейцарии с форой (+1) за 1.55, тотал больше 2.5 мяча за 2.05.

«Германия обидно потеряла очки в матче с Испанией (1:1), пропустив ответный мяч на 95-й минуте. Немцы, в отличие от «Баварии», не выглядят машиной. Тем не менее на швейцарцах, которые стартовали с выездного проигрыша в матче с Украиной (1:2), они вроде бы должны отыграться.



Но смущает, что Швейцария сильно выступает дома в последние годы. Допустим, в прошлом розыгрыше Лиги наций швейцарцы на родине обыграли Бельгию (5:2) и Исландию (6:0). Не было у них домашних поражений и в отборе Евро-2020. Понятно, Германия — соперник особого масштаба, и все-таки на статистику хозяев нужно обратить внимание. Возьму победу Швейцарии с плюсовой форой. Кроме того, выберу ТБ (2,5) — у букмекеров идет перекос в сторону низовой игры, но считаю, что футбол может получиться результативным, ведь обоим соперникам есть что терять: еще одна осечка может оставить на дне турнирной таблицы и повлечь много критики. Может начаться обмен голами, особенно во втором тайме.



Напомню и про тренд немцев — уже много матчей подряд ТМ (4,5) ЖК. От этой статистики можно отталкиваться, выбирая ставки. Немцы играют очень корректно. Швейцария — более грубая команда (с Украиной победа 17:7 по фолам и 2:1 по карточкам). Полагаю, хозяева должны одержать победу по этим показателям».