Португалия — Хорватия: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию, по какому каналу
5 сентября Португалия примет Хорватию в матче 1-го тура Лиги наций УЕФА. Начало — в 21:45 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1».
Букмекеры считают фаворитом хозяев. Поставить на победу Португалии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.95. Успех Хорватии оценён букмекерами коэффициентом 3.98. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.50.
Букмекеры считают, что матч лиги А Португалия — Хорватия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.19, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.75. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.56.
Если обе команды забьют, зайдёт коэффициент 1.87.
- 5 сентября 2020
-
21:15
-
20:45
-
20:15
-
19:45
-
19:30
-
19:00
-
18:40
-
18:20
-
18:00
-
17:40
-
17:20
-
17:00
-
16:40
-
16:20
-
16:00
-
15:50
-
15:40
-
15:30
-
15:20
-
15:00
-
14:50
-
14:40
-
14:20
-
14:10
-
14:00
-
13:50
-
13:45
-
13:40
-
13:20
-
13:00
-
12:40
-
12:30
-
12:20
-
12:00
-
11:40
Партнерский контент