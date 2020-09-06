«Металлург» Мг — ХК «Сочи»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ 2020/2021 «Металлург» Мг — ХК «Сочи».

Ставка: победа «Металлурга» с форой (-1.5) за 2.18.

«Кто-то скажет, что в первом официальном матче сезона «Магнитке» дико повезло. Как известно, снаряд два раза в одну воронку не падает, и шансов на второе везенье подряд у «Магнитки» практически никаких. То есть добывать вторую победу в сезоне, на этот раз над сочинцами, им придётся без помощи высших сил. И хоть уральцы в первом матче как-то не особенно внушили, хоть и на два очка наиграли, но, думается, даже в таком состоянии южане не должны составить им проблем.



Потому что в своём первом матче сочинцы проиграли ЦСКА. Понятно, что проигрывать второй матч кряду действующему короначемпиону не хотелось, но и сами черноморцы не слишком-то упирались. Разница в классе была видна невооружённым глазом, она в итоге и сказалась на табло. Приблизительно такая же разница в классе ждёт сочинцев и в Магнитогорске, плюс на стороне уральцев, где брось камень – в ветерана попадёшь, ещё и огромный опыт.



В общем, гостевые шансы в отчётном матче не проглядываются, о чём ненавязчиво намекает и статистика личных встреч. Последняя сочинская победа (причём домашняя) датирована октябрём 2017 года, после чего последовало четыре подряд сочинских поражений. Что касается побед в солнечном Магнитогорске, то таковая, конечно, была, скрывать не будем. Но была она в единственном числе, и тоже в 2017-м, но уже в январе.



В общем, вы пока поищите шансы гостей, а я не буду заниматься зряшным делом. «Магнитка» победит, быть может, и не слишком убедительно, всего-то в пару шайб, зато в основное время».