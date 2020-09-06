Уэльс — Болгария: прогноз Филиппа Кудрявцева на матч Лиги наций УЕФА

Комментатор Филипп Кудрявцев дал прогноз на матч Лиги наций УЕФА Уэльс — Болгария.

Ставка: тотал меньше 2 мяча за 2.29.

«Сборная Уэльса квалифицировалась на чемпионат Европы. Болгария этим похвастаться не может и будет пытаться прорваться туда по плей-офф предыдущего сезона Лиги наций, который перенесли.



Зато Болгария поднялась из лиги C в лигу B. Команды находятся на одном уровне. Если говорить о предыдущих матчах, которые состоялись на днях, Уэльс смог одержать победу в матче с Финляндией и не пропустить от них мяч, даже несмотря на Тиемо Пукки, который забивал практически в каждом матче прошлого сезона.



Болгария в конце матча упустила победу над Ирландией, в добавленное время сравнял счет Шейн Дафни.



У валлийцев проблема с составом. Вызванный Арон Рэмси, Дэвид Брукс и еще двое футболистов получили травмы и играть не будут. Сборная Уэльса раньше была „Бэйл и все остальные“, а сейчас еще больше „Бэйл и все остальные“. Есть молодые футболисты — 2000 года рождения и младше. У Гиггза вообще очень много молодежи. В последние два года 18 новых футболистов заявились за сборную Уэльса.



Если обратить внимание на последние выступления, с прошлого года Болгария практически всегда играла низы, кроме одного матча, когда им англичане шесть мячей накидали. Если говорить про Уэльс, все последние матчи в четырех — с минимальным количеством мячей.



Поставил бы на этот матч не просто низ, а даже тотал меньше 2. Если не хотите рисковать, ставьте тотал меньше 2,5. Но мне кажется, можно быть смелее и поставить на тотал меньше 2 с коэффициентом больше двойки. Думаю, судьбу матча решит один гол, вряд ли больше».