Швейцария — Германия: прогноз Сергея Кривохарченко на матч Лиги наций

Комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч Лиги наций Швейцария — Германия.

Ставка: ИТБ 1.5 гола Германии за 1.95.

«Меня удивило, что немецкая сборная, ослабленная отсутствием ведущих футболистов, в первую очередь баварцев и двух защитников из «Лейпцига», тем не менее сыграла достаточно уверенно и вполне могла победить.



Испания, по сути дела, отскочила на последних секундах. Хороший и насыщенный получился матч. Может быть, ничья со счётом 1:1 — это действительно справедливый итог. Однако эта ничья не устроила ни немцев, ни испанцев. Я уверен, что Германия теперь очень хочет набрать три очка в матче со Швейцарией.

Йоахим Лёв использовал тактику с тремя центральными защитниками. Не факт, что так же команда сыграет в предстоящей встрече. Может быть, вернётся к схеме с четырьмя защитниками.



Кроме того, интересно, сыграет ли Кай Хаверц. Явно его поберегли, потому что сейчас он отправился на медосмотр в «Челси», чтобы завершить этот трансфер. Наверное, он скоро вернётся в расположение сборной и сможет сыграть со Швейцарией. Тогда атакующий потенциал Германии вырастет. Немцы, по-моему, находятся в неплохой форме.



В неплохой форме и Швейцария. Несмотря на поражение от Украины, надо сказать, что Швейцария провела очень неплохой матч. Где-то час она просто доминировала и могла забить больше. Вполне были шансы забить и при счете 1:1. Последние полчаса получились равными, но и в концовке они пытались сравняться.



Швейцария старается играть даже с сильными соперниками, она уверена в своих силах. Это обещает нам очень интересный матч и, вполне возможно, открытый. Немцы будут прессинговать, как они это делали достаточно успешно с испанцами. Если будет возникать пространство, у немцев впереди есть очень быстрые футболисты, которые умеют грамотно использовать это пространство.



Швейцария постарается сыграть от себя и оказать давление на Германию. Мне кажется, здесь должны быть забиты голы.



В предстоящем матче я бы сделал ставку на то, что немцам удастся забить по крайней мере столько же, сколько забила и сборная Украины. Сейчас фактор чужого поля принципиальной роли не играет. Я думаю, что атакующий потенциал Германии вполне достаточен для 1.5 мяча. Швейцария, я думаю, тоже забьёт, просто сложнее сказать сколько. Ставлю на «индивидуальный тотал Германии больше 1.5 гола».