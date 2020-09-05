Исландия — Англия: прогноз Ильи Казакова на матч Лиги наций УЕФА

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч Лиги наций сезона-2020/2021 Исландия — Англия.

Ставка: победа Англии с форой (-1.5) за 2.01, обе забьют за 2.20, тотал больше 2.5 мяча за 1.83.

«Матч с большим подтекстом. Очень хорошо помню матч в Ницце на чемпионате Европы. Исландцы там стали открытием турнира. Команда собирала, наверное, наибольшее количество зрительских симпатий. Именно она вынесла англичан с чемпионата Европы.



Был очень показательный матч. Для исландцев он стал лебединой песней. К чему об этом? Уверен, англичане не забыли ту историю. Думаю, зуб у них на соперника заточен.



Однако Исландия играет дома. Команда с крепким характером. Не позволит англичанам много забить. Исландцы должны быть в оптимальном составе, насколько его можно назвать таковым.



После чемпионата Европы результаты у скандинавов идут вниз, а у англичан, напротив, молодая, сумасшедшая, талантливая молодежь заявила о себе в последние два сезона.



Мне кажется, англичане должны выиграть уверенно. Однако крупной победы не жду. Мне кажется, они победят с разницей не более чем в два мяча. Поставил бы и на то, что обе команды забьют, а игра будет верховой. Думаю, исландцы дома на стандартах мяч должны забить».