Испания — Украина: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию, по какому каналу покажут
6 сентября Испания примет Украину в матче 2-го тура Лиги наций УЕФА. Начало — в 21:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.48. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 6.80. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.40.
Букмекеры считают, что матч четвёртой группы лиги А Испания — Украина получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.08. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70.
Если Украина не проиграет, зайдёт коэффициент 2.75 (35%).
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В восьми последних матчах украинцы забили 19 голов.
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