Испания — Украина. Прогноз: Шевченко, Ярмоленко и Зинченко испортят Де Хеа настроение

6 сентября Испания примет Украину в матче 2-го тура Лиги наций УЕФА. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.48. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 6.80. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.40.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги наций Испания — Украина

Букмекеры считают, что матч четвёртой группы лиги А Испания — Украина получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.08. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70.

Анализ и прогноз матча 2-го тура Лиги наций Испания — Украина (06.09.2020)

Футбол потихоньку оправляется от последствий пандемии коронавируса. Топ-лиги Европы готовятся к старту нового сезона, а некоторые первенства, в том числе и РПЛ, рубятся уже вовсю. Пришёл черёд сборных, которые на днях распечатали новый розыгрыш Лиги наций УЕФА.

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Напомним формат. 55 команд распределены по лигам в соответствии с рейтингом УЕФА для сборных. Участники играют друг с другом дома и на выезде. Победители четырёх групп Лиги А попадут в финальную стадию, а победители групп в Лигах В, С и D поднимутся лигой выше. Что же до последних мест групп, то они, соответственно, опустятся ниже.



Плотность календаря, разумеется, запредельная. 5 сентября должен завершиться первый тур, а второй стартует уже 6-го числа. Программу откроют сразу 10 матчей. Отдельно стоит выделить пару сборной Испании и сборной Украины в четвёртой группе лиги А.



Вообще, четвёртая группа лиги А сама по себе является крайне интересной. Здесь два представителя сильнейших сборных мира – немцы и испанцы. А также две сборные, которые в последнее время добились заметного прогресса нередко удивляют, – украинцы и швейцарцы.

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Сборная Испании, к слову, в матче первого тура гостила у немцев. Встреча завершилась вничью (1:1), но получилась весьма зрелищной и даже драматичной. Героями встречи стали голкиперы, но отдельно стоит выделить Давида де Хеа, совершившего семь сейвов.



Уже с первых минут соперники стали обмениваться атаками, но хозяева смотрелись основательнее спереди и открыли счёт на 51-й минуте. Всё шло, собственно, к их победе, но испанцам повезло. В последней атаке уже сверх добавленного ко второму тайму времени крайний защитник гостей Гайя оказался расторопнее всех в штрафной площади после подачи с фланга.



Украинцы тоже успели пошуметь. Они принимали на своём поле крепкую Швейцарию и сумели одержать победу со счётом 2:1. Теперь жёлто-синие лидируют в своей группе. По крайней мере — пока.

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На правах хозяев подопечные Шевченко резво начали и открыли счёт уже на 14-й минуте встречи. Первый тайм остался за ними по всем параметрам, только уйти на перерыв с преимуществом всё же не вышло: нападающий гостей Сеферович ударом из-за пределов штрафной сравнял счёт. Во втором украинская сборная тоже смотрелась поинтереснее и в одной из контратак сумела сновы выйти вперёд благодаря голу Александра Зинченко.



Вообще, легендарный Шевченко в качестве главного тренера ставит Украине атакующий футбол. К слову, команда забивает уже восемь матчей кряду. При этом счёт голов за это время составил аж 19 штук. Хотя среди соперников у неё были и крепкие сербы, и действующие победители Лиги наций португальцы.



У Испании же с обороной в последнее время далеко не всё так гладко. Понятно, что пропущенный гол от какой-нибудь Мальты или Фарерских островов – это скорее сенсация. Но вот от скандинавов из Норвегии и Швеции на отборе к Евро-2020 испанцы регулярно пропускали. Также не стоит забывать и гол от скромной Румынии.

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Да, «красная фурия» выйдет явным фаворитом у себя дома. Но, на наш взгляд, резвая украинская атака сумеет доставить ей неприятности. Гол сборной Украины за коэффициент 1.70 смотрится довольно интересно. Его и возьмём.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Испания — Украина 6 сентября

Сборная Украины под руководством Андрея Шевченко показывает симпатичный футбол. Она много атакует и часто забивает. Разумеется, испанцы на своём поле даже без болельщиков будут фаворитами. Однако, на наш взгляд, Ярмоленко и Ко сумеют расстроить «красную фурию». Возьмём гол гостей за крепкий коэффициент 1.70.



Ставка: сборная Украины забьёт за 1.70.



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