Венгрия — Россия: прогноз Евгения Ловчева на матч Лиги наций

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч Венгрия — Россия Лиги наций УЕФА.

Ставка: победа Венгрии за 3.85, тотал больше 2.5 мяча за 2.15.

«Как-то никто не замечает, что венгры после провала в начале 2000-х годов потихонечку обретают силу. Венгры всегда были сильной командой, и это всегда были большие мастера.



То, что увидел в последнем матче с турками, говорит о том, что команда физически и морально очень хорошо готова. Она рвет на футбольном поле.



Поэтому мне думается, что у нас будут проблемы. Например, с защитой все равно есть проблемы, хотя мы довольно-таки успешно сыграли с сербами. Думаю, у венгров серьезные шансы на победу в этом матче».