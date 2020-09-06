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Венгрия — Россия: прогноз Евгения Ловчева на матч Лиги наций

Венгрия — Россия: прогноз Евгения Ловчева на матч Лиги наций
Ставки / Прогнозы 0

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч Венгрия — Россия Лиги наций УЕФА.

Ставка: победа Венгрии за 3.85, тотал больше 2.5 мяча за 2.15.

«Как-то никто не замечает, что венгры после провала в начале 2000-х годов потихонечку обретают силу. Венгры всегда были сильной командой, и это всегда были большие мастера.

То, что увидел в последнем матче с турками, говорит о том, что команда физически и морально очень хорошо готова. Она рвет на футбольном поле.

Поэтому мне думается, что у нас будут проблемы. Например, с защитой все равно есть проблемы, хотя мы довольно-таки успешно сыграли с сербами. Думаю, у венгров серьезные шансы на победу в этом матче».

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