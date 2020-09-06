Сербия — Турция: прогноз Константина Генича на матч 2-го тура Лиги наций УЕФА

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч Сербия — Турция.
Ставка: гол Митровича за 2.25.
«Встречаются соперники сборной России — неудачники первого тура Сербия и Турция. Турки, честно говоря, разочаровали. В отборочном турнире смотрелись неплохо, квалифицировались на Евро, отобрав 4 очка у чемпионов мира из Франции. Но с венграми выглядели неубедительно, проиграли по делу.
Сербы в каких-то моментах понравились со сборной России. Но видно, что тонуса пока не хватает. Но лишний раз стоит отметить, что состав у сербов мощный. Плюс сейчас Сербия играет дома.
Почти в каждом матче забивает Александр Митрович. Здесь играть на победителя, фору или тотал не стал бы. Но Митрович забивает много, уверенно. Сборная почти всегда играет на него. Рискнул бы и взял гол Митровича за 2,25».
- 6 сентября 2020
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