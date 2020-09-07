«Динамо» – «Спартак»: прогноз Александра Кожевникова на центральный матч дня в КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» – «Спартак».

Ставка: ничья за 4.20, итоговая победа «Спартака» за 2.55.

«Вот на этот матч я настроен решительно, уверен в победе красно-белых. Пора реабилитироваться уже, сколько можно проигрывать. Думаю, что основное время закончится ничьей, а вот в овертайме спартаковцы дожмут соперника.



Принципиаловка будет очень жёсткая, сражаться станут и те, и другие. Динамовцы же тоже проиграли свой первый матч, но не так крупно, как «Спартак». Злые все, победа нужна обоим, но красно-белым явно больше. Здесь очень принципиальное противостояние, московское дерби.



«Спартак» тупо слил две игры. Не думаю, что они подсели, скорее, наоборот, начинают оживать. Ну, подумаешь, уступили 0:1 «Автомобилисту» — вот ни разу не беда. Очень интересное и знатное сражение нас ждёт, несмотря на всего лишь одного травмированного в стане москвичей».