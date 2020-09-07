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Казахстан — Беларусь: прогноз Игоря Гамулы на матч Лиги наций УЕФА

Казахстан — Беларусь: прогноз Игоря Гамулы на матч Лиги наций УЕФА
Ставки / Прогнозы 0

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч Лиги наций УЕФА Казахстан — Беларусь.

Ставка: победа сборной Казахстана за 2.70.

«Две постсоветские команды выйдут на поле друг против друга. Они выступают в низших лигах и, наверное, одинакового уровня. В первом туре Казахстан на выезде обыграл Литву со счётом 2:0, а Беларусь уступила дома 0:2.

Думаю, будет обоюдно острая игра. Казахстан будет принимать восстание на своём поле. И на этом поле он будет иметь преимущество, которое должно сказаться.

У команд есть неплохие футболисты, которые выступают в Российской Премьер-Лиге. Я всё-таки думаю, что эти сборные равны по силам. Сегодня я поставлю на Казахстан с коэффициентом 2.70, дома и стены помогают».

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