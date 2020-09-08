Бельгия — Исландия: прогноз Ровшана Аскерова на матч Лиги наций 8 сентября

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч Лиги наций Бельгия — Исландия.

Ставка: победа Бельгии с форой (-1.5) за 1.59, тотал больше 2.5 мяча за 1.63.

«Первый номер мирового рейтинга против постаревшей и растерявшей свой имидж феи Исландии. В прошлой Лиге наций команда Роберта Мартинеса дважды справилась с островитянами с общим счётом 5:0. Не представляю, что могут противопоставить бронзовым призёрам ЧМ-2018 исландцы, кроме своей упёртости и характера. Но класс должен побить порядок в этой паре.



За всё время своего участия в Лиге наций сборная Исландии не одержала ни единой победы. Более того, не взяла ни единого очка. Жду уверенной победы хозяев и как минимум трёх голов в матче».