Бельгия — Исландия: прогноз Ровшана Аскерова на матч Лиги наций 8 сентября
Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч Лиги наций Бельгия — Исландия.
Ставка: победа Бельгии с форой (-1.5) за 1.59, тотал больше 2.5 мяча за 1.63.
«Первый номер мирового рейтинга против постаревшей и растерявшей свой имидж феи Исландии. В прошлой Лиге наций команда Роберта Мартинеса дважды справилась с островитянами с общим счётом 5:0. Не представляю, что могут противопоставить бронзовым призёрам ЧМ-2018 исландцы, кроме своей упёртости и характера. Но класс должен побить порядок в этой паре.
За всё время своего участия в Лиге наций сборная Исландии не одержала ни единой победы. Более того, не взяла ни единого очка. Жду уверенной победы хозяев и как минимум трёх голов в матче».
- 8 сентября 2020
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