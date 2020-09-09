«Спартак» — «Салават Юлаев»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ 9 сентября

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Салават Юлаев».

Ставка: итоговая победа «СЮ» за 2.05.

«Спартак» ожидаемо тяжело входит в сезон. Два матча проиграл, но в дерби против «Динамо» выиграл. Думаю, красно-белые хорошо выложились в этом матче, одержали волевую победу, и нехватка сил против «Салавата Юлаева» может сказаться.



Уфимцы отлично начали сезон (три победы в трёх матчах), но в соперниках были команды не самые сильные («Торпедо», «Северсталь», «Динамо» Минск). Серия побед, конечно, должна когда-то закончиться, но я ставлю на то, что в предстоящем матче «Салават Юлаев» опять одержит победу. Мастерство игроков в Уфе всё-таки повыше. С первых матчей начал проявлять себя новичок Гранлунд, у команды многое получается. Возьму победу гостей в матче, но можно, даже не сильно рискуя, ставить и на победу «Салавата Юлаева» в основное время".