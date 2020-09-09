«Спартак» — «Салават Юлаев»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ 9 сентября

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Салават Юлаев».
Ставка: итоговая победа «СЮ» за 2.05.
«Спартак» ожидаемо тяжело входит в сезон. Два матча проиграл, но в дерби против «Динамо» выиграл. Думаю, красно-белые хорошо выложились в этом матче, одержали волевую победу, и нехватка сил против «Салавата Юлаева» может сказаться.
Уфимцы отлично начали сезон (три победы в трёх матчах), но в соперниках были команды не самые сильные («Торпедо», «Северсталь», «Динамо» Минск). Серия побед, конечно, должна когда-то закончиться, но я ставлю на то, что в предстоящем матче «Салават Юлаев» опять одержит победу. Мастерство игроков в Уфе всё-таки повыше. С первых матчей начал проявлять себя новичок Гранлунд, у команды многое получается. Возьму победу гостей в матче, но можно, даже не сильно рискуя, ставить и на победу «Салавата Юлаева» в основное время".
- 9 сентября 2020
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:35
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:40
-
10:30
-
10:25
-
10:15
-
10:05
-
10:00
-
09:50
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:00
-
07:00
- 8 сентября 2020
-
20:45
-
20:15
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:40
-
17:30
-
17:15