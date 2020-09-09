«Динамо» — «Локомотив»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ в Москве

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» — «Локомотив».

Ставка: итоговая победа «Динамо» за 1.80.

«В предстоящем матче не будет много заброшенных шайб. «Локомотив» всегда хорошо играл в защите, и, судя по всему, в этом сезоне будет так же. Надеюсь, он поборется за места выше третьего-четвёртого в конференции.



У «Динамо» сейчас тоже пока забивать не сильно получается (в двух матчах всего две шайбы), но когда-то должно прорвать. В этом матче москвичи вряд ли разразятся голами – «Локо» не позволит, но две-три шайбы, скорее всего, забьют.



Несмотря на то что «Локомотив» здорово показал себя в первых двух матчах, здесь я поставлю на «Динамо». Мне кажется, что команда не должна проиграть три матча подряд. Будет борьба, и победа легко не достанется, очень вероятно, что мы и овертайм увидим. То, что «Динамо» играет через день, а у ярославцев было чуть больше времени до этого матча, не должно повлиять».