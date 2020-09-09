«Металлург» — «Амур»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч КХЛ в Магнитогорске

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Амур».
Ставка: победа «Металлурга» + тотал больше 4.5 шайбы за 1.90.
«У дальневосточников целых 10 хоккеистов переболели коронавирусом, из-за чего играть пришлось фактически полуторным составом с большим количеством молодёжи. Ко встрече с «Авангардом» игроки основы постепенно стали возвращаться.
Впрочем, ближайшие дни всё равно получатся тяжёлыми, поскольку тонуса им явно не хватает. Всего две тренировки за две недели — на профессиональном уровне этого слишком мало. Выбора нет — набирать форму придётся через матчи. Неудивительно, что с учётом всех факторов на победу гостей дают больше десятки.
«Металлург» стартовал здорово, две победы из двух возможных. С «Куньлунем», правда, совсем не впечатлил: мощно провёл первый период, но вратарь соперника поймал кураж, а дальше подопечные Ильи Воробьёва расслабились. Два очка всё же забрали (2:1), но гордиться там было особо нечем.
Зато спустя сутки отыгрались на «Сочи» (6:0). Справедливости ради вплоть до второй шайбы игра шла равная. А вот дальше «леопарды» просто надломились и стали пропускать всё подряд. «Лисы» получают замечательную возможность выиграть в третий раз кряду. И это без Сергея Мозякина, который вернётся только в середине сентября.
На их стороне свой лёд, преимущество в исполнительском мастерстве, явная фора в тонусе и лишний день на восстановление. Слишком много козырей. Пожалуй, хабаровчане получат шанс зацепиться только при блистательных действиях вратаря, при иных раскладах придётся вытащить не меньше четырёх-пяти шайб.
От этого и оттолкнёмся. Аккуратный вариант — П1 с форой (-2) за 1.62, пока «Амур» проигрывает всем как минимум с разницей в две шайбы. Ставки посмелее — П1 + тотал больше 4.5 шайбы за 1.90».
- 9 сентября 2020
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