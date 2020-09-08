«Металлург» — «Амур». Прогноз: Илья Воробьёв, Бек и Нестрашил продолжат мучения хабаровчан

«Амур» потерпел три поражения подряд с разницей в две и более шайбы.

9 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» — «Амур». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Металлурга» в основное время можно с коэффициентом 1.24, успех «Амура» идёт за 11.0.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Металлург» — «Амур» 9 сентября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Металлург» — «Амур» 9 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.69, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.24. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 7.80.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Металлург» Мг — «Амур» (09.09.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Лига разработала специальный протокол, за нарушение принятого положения по COVID-19 клубы будут наказывать техническим поражением. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты.

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2 сентября отдали на откуп Кубку открытия КХЛ, а дальше регулярный чемпионат вошёл в привычную колею: игр много, в основном на лёд хоккеистам приходится выходить через день. На 9 сентября запланированы сразу пять матчей. Самый ранний из них стартует в 17:00 мск в Магнитогорске.

Местный «Металлург» будет выяснять отношения с «Амуром». У дальневосточников крайне плотное расписание в начале регулярного чемпионата: предстоит четвёртый матч за неделю, снова на выезде. Дальше команда получит два выходных и станет чуть легче, начнётся домашняя серия.

Результаты печальные — три поражения в основное время, последнее из которых получилось особенно чувствительным. Жалеть можно разве что о неудаче в Череповце — там «тигры» вели со счётом 4:2, но не дотерпели. Пропустили четыре шайбы в оставшееся время и очков не набрали (4:6).

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А вот в Ярославле (0:2) и Балашихе (2:8) вариантов не было. Тут, правда, нужно учитывать контекст: целых десять хоккеистов переболели коронавирусом, из-за чего играть пришлось фактически полуторным составом с большим количеством молодёжи. Ко встрече с «Авангардом» игроки основы постепенно стали возвращаться.

Впрочем, ближайшие дни всё равно получатся тяжёлыми, поскольку тонуса им явно не хватает. Всего две тренировки за две недели — на профессиональном уровне этого слишком мало. Выбора нет — набирать форму придётся через матчи. Неудивительно, что с учётом всех факторов на победу гостей дают больше десятки.

«Металлург» стартовал здорово, две победы из двух возможных. С «Куньлунем», правда, совсем не впечатлил: мощно провёл первый период, но вратарь соперника поймал кураж, а дальше подопечные Ильи Воробьёва расслабились. Два очка всё же забрали (2:1), но гордиться там было особо нечем.

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Зато спустя сутки отыгрались на «Сочи» (6:0). Справедливости ради, вплоть до второй шайбы игра шла равная. А вот дальше «леопарды» просто надломились и стали пропускать всё подряд. «Лисы» получают замечательную возможность выиграть в третий раз кряду. И это без Сергея Мозякина, который вернётся только в середине сентября.

На их стороне свой лёд, преимущество в исполнительском мастерстве, явная фора в тонусе и лишний день на восстановление. Слишком много козырей. Пожалуй, хабаровчане получат шанс зацепиться только при блистательных действиях вратаря, при иных раскладах придётся вытащить не меньше четырёх-пяти шайб.

От этого и оттолкнёмся. Аккуратный вариант — П1 с форой (-2) за 1.62, пока «Амур» проигрывает всем как минимум с разницей в две шайбы. Ставки посмелее — П1 + тотал больше 4.5 шайбы за 1.90 и П1 во втором периоде с форой (-1) за 2.28. На дебют сил у гостей может хватить, но дальше разница в уровне готовности должна сказаться, а дальние скамейки в этом помогут.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Металлург» — «Амур» 9 сентября 2020 года

«Амур» в двух стартовых матчах обходился без 10 хоккеистов основы, переболевших коронавирусом. Они постепенно возвращаются в строй, но отсутствие тренировок сказывается. Накануне дальневосточники получили 2:8 от «Авангарда». За «Металлург» свой лёд, более крепкий состав, фора в тонусе и лишний день отдыха. Этого должно хватить для уверенной победы.

Ставка: победа «Металлурга» + тотал больше 4.5 шайбы за 1.90.