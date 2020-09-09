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Цветана Пиронкова – Серена Уильямс: прогноз Анны Чакветадзе на матч 1/4 финала US Open

Цветана Пиронкова – Серена Уильямс: прогноз Анны Чакветадзе на матч 1/4 финала US Open
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Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Цветана ПиронковаСерена Уильямс в 1/4 финала US Open — 2020.

Ставка: победа Уильямс и тотал меньше 20.5 гейма за 1.99.

«Что-то невероятное творится на этом US Open. Кто мог представить, что Цветана Пиронкова дойдёт до стадии четвертьфинала? Вернулась после очень долгого перерыва болгарская теннисистка и так удачно играет. Для меня загадка, как ей удалось так далеко пройти. Нет в её игре ничего особенного. Она катает мяч по корту в не очень высоком темпе, мощно не бьёт, но соперницы допускают очень много ошибок. Пиронкова же стабильна. Хотя удар справа у неё совсем уж слабенький, слева получше.

Но, думаю, Серену Уильямс с таким теннисом Пиронкова не обыграет. Это было бы уже слишком. Американка постепенно прибавляет. Вытащила она сложный матч против Марии Саккари. В третьем сете уступала с брейком. Это добавит ей уверенности в собственных силах. По игре здесь не может быть никаких вопросов. Понятно, что Уильямс будет больше ошибаться, но и выигрывать будет в разы больше. Игра Пиронковой для Уильямс слишком мягкая. Американка просто за счёт мощи будет побеждать.

Легко должна выиграть Уильямс, будет меньше 20,5 гейма».

Цветана Пиронкова — Серена Уильямс. Прогноз: большие проблемы для 38-летней американки
Уильямс в двух предыдущих матчах выглядела тяжеловато, а Пиронковой нечего терять.
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