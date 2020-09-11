«Металлург Мг» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 11 сентября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ 2020/2021 «Металлург Мг» — «Авангард».
Ставка: ничья за 3.68.
«Моё измученное самоизоляцией сердце сразу же омывается волнами ностальгии. Потому что нельзя забыть 2004 год, финал Суперлиги, сигарные войны между Анатолием Бардиным (царствие ему небесное!) и Геннадием Величкиным (долгих лет ему жизни!), посреди которых я был не только живым свидетелем, но и активнейшим участником. А потом, после пятого матча, возвращался из Магнитогорска в Омск в одном самолёте с пьяным «Авангардом», и вот это уже не дай бог никому.
В общем, есть что вспомнить и о чём поговорить. Например, о том, что в нынешнем сезоне признанные лидеры совершенно не собираются долго спать и ещё дольше чесаться. Практически все начали с места в карьер, чего раньше мы не видели. Правда, и календарь этому способствует, сводя лидеров с аутсайдерами. Пока столкновений галактик в регулярном чемпионате КХЛ можно пересчитать по пальцам, и отчётный матч под эту категорию, конечно же, попадает. Потому что «Магнитка» — «Авангард» — это всегда столкновение галактик, а сейчас ещё и галактик, отлично стартанувших в сезоне.
Чем закончится такая битва? Обе команды хороши, обе хорошо атакуют, обе ещёлучше защищаются. Статистика личных встреч в этом междусобойчике весьма и весьма своеобразна. Судите сами: в предыдущем сезоне все четыре матча выиграли хозяева, а годом ранее три матча из четырёх – гости. Что готовит нам нынешний сезон?
Лично я считаю, что первая встреча в нынешнем сезоне при таких раскладах готовит нам боевую ничью в основное время. С достаточно скромным счёом – максимум 2:2. Дальше придёт время случайности, и лично мне бы хотелось, чтобы она была на стороне гостей».
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