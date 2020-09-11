СКА — «Локомотив»: прямой эфир, где смотреть трансляцию, по какому каналу покажут
Сегодня, 11 сентября, состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Локомотив». Начало встречи — в 19:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу СКА в основное время можно с коэффициентом 2.13, успех «Локомотива» идёт за 3.02.
Букмекеры уверены, что матч КХЛ СКА — «Локомотив» 11 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.90, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.00. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.10.
Итоговая победа петербуржцев идёт за 1.64, успех ярославцев с учётом овертайма и буллитов доступен за 2.34. Если счёт будет открыт на первой минуте, сыграет коэффициент 14.50.
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Обе команды исправно набирают очки, но не отличаются стабильностью.
- 11 сентября 2020
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