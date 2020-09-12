«Эйбар» — «Сельта»: прогноз Константина Генича на матч 1-го тура чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Эйбар» — «Сельта» в 1-м туре испанской Примеры сезона 2020/2021.

Ставка: «Эйбар» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.60.

«Стартует чемпионат Испании. Стартует он по-особенному — без лидеров. Не сыграют в первом туре «Атлетико», «Барселона», мадридский «Реал» и «Севилья». Они играли в августе, им дали отсрочку. Они через неделю или две возьмут старт. В усечённом варианте тур пройдёт. И ещё приняли решение не играть в будни. Первой игрой чемпионата должна была стать встреча в Гранаде, куда приедет «Атлетик» Бильбао, но матч перенесли на субботу.



Так что стартовый матч чемпионата — «Эйбар» — «Сельта». Клуб из Виго чудовищно провёл концовку сезона — по объективным и субъективным причинам. Еле-еле галисийцы сумели удержать место в Примере. В последних семи матчах в Примере прошлого сезона 4 ничьи и 3 поражения. Против «Эйбара» на выезде «Сельте» особо нечего ловить, если смотреть на их последние игры. 2:0 и 1:0 «Эйбар» выиграл в двух последних сезонах. Мне кажется, что «Сельте» будет очень тяжело набрать очки, учитывая, что у «Эйбара» остался Мендилибар и группа атаки. Три матча подряд «Сельта» вообще не забивает «Эйбару». А в последних шести встречах между этими командами доезжал вариант «обе забьют — нет».



«Эйбар» — фаворит, и он не проиграет. А голов будет немного. Предложил бы два варианта: «Эйбар» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча» за 1.6. За 2.0 можно сыграть «Эйбар» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча».