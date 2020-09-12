«Фулхэм» — «Арсенал»: прогноз Романа Павлюченко на лондонское дерби в 1-м туре АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-Лиги «Фулхэм» – «Арсенал».
Ставка: победа «Арсенала» за 1.60.
«Фулхэм» принимает столичный «Арсенал». Ему с 2012 года не удается выиграть в противостояниях. «Дачники» великолепно выступили в прошлом розыгрыше Чемпионшипа, выйдя в элитный дивизион по итогам стыковых матчей. В решающей встрече был обыгран «Брентфорд».
Мне кажется, они окунутся совершенно в иной футбольный мир и не смогут одержать победу. Лондонцы отвыкли от АПЛ, и потребуется время, чтобы вспомнить уровень.
«Канониры» выиграли национальный кубок и попали в еврокубки на этот сезон. С большой долей вероятности, именно номинальные гости сегодня окажутся сильнее, поскольку класс игроков на голову выше, да и амбиции тоже достойные. Мой прогноз — победа «Арсенала».
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