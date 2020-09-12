«Вест Хэм» — «Ньюкасл»: прогноз Артура Петросьяна на матч 1-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Вест Хэм Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед».

Ставка: «Вест Хэм» не проиграет + тотал больше 2.5 мяча за 2.79.

«Ньюкасл» в прошлом сезоне явно прыгнул выше головы, а летом Стиву Брюсу удалось подписать трёх добротных игроков — Фрэйзера и Уилсона из «Борнмута», Хендрика из «Бёрнли». Но уверенности в том, что «сорокам» удастся хотя бы сохранить свои позиции, нет. Возможно, потому что уж слишком беззубо действовала команда без мяча в прошлом сезоне и её зачастую спасали везение и Дубравка в воротах. По количеству позволенных соперникам ударов хуже статистика была лишь у «Норвича». И особых предпосылок к тому, чтобы ситуация в этом компоненту улучшилась, нет.



«Вест Хэм» финишировал 16-м, и в принципе, как казалось, Дэвиду Мойесу удалось что-то нащупать в игре команды в заключительной части сезона. Здесь снова многое будет зависеть от травматичности лидеров и того, сумеет ли шотландец заставить играть своих звёздных подопечных хотя бы на своём уровне. До сих пор у него с этим были проблемы, а очки команда набирала, как правило, за счёт любимого Мойесом невзрачного футбола.



Ну а конкретно в этом матче хочется поставить на голы — с «пропускательной способностью» и там и там пока немаленькие проблемы. В трёх последних контрольных матчах «молотобойцев» было забито 16 мячей (9-7), а «сороки» на той неделе уступили «Мидлсбро» (1:5)».