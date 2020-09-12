«Тамбов» — «Уфа»: прогноз Валерия Непомнящего на матч 7-го тура РПЛ

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч РПЛ «Тамбов» — «Уфа».
Ставка: «Тамбов» не проиграет за 1.50.
«В этом матче у соперников абсолютно равные шансы на победу. Да, «Тамбов» играет условно дома, но испытывает сложности с набором очков.
«Уфа» сейчас теряет ту удачу, которая была на её стороне, когда игроки могли отстоять 80 минут, а потом забить единственный гол в матче и победить. Сейчас «Уфе» против «Тамбова» нужно играть первым номером, а у неё пока это не получается. Со своей стороны «Тамбов» будет ждать моментов, когда можно будет убегать в контратаки и за счёт них чего-то добиться. Судя по всему, скорее всего, команды сыграют вничью, и я не верю, что кому-то в этом матче будет просто победить.
Если говорить про забитые мячи, то здесь трудно предугадать. У «Тамбова» сейчас есть сложности с реализацией, хотя в прошлом туре он неожиданно забил два мяча «Рубину». Всё-таки небольшое преимущество отдаю «Тамбову» и поэтому поставлю на то, что команда Сергея Первушина не проиграет.
Команды сыграют осторожно с главной задачей как можно надёжнее сыграть в обороне. Такой стиль привычен и тем и тем, но «Уфа», как более статусная команда, постарается чуть больше времени проводить в атаке. «Тамбову» будет удобно играть против такого соперника, и он как минимум не проиграет».
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