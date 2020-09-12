Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Ахмат» — «Сочи»: прогноз Владислава Радимова на матч 7-го тура РПЛ в Грозном

«Ахмат» — «Сочи»: прогноз Владислава Радимова на матч 7-го тура РПЛ в Грозном
Ставки / Прогнозы 0

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов дал прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — «Сочи».

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.49.

«Я считаю, что это верховой матч. «Ахмат» довольно-таки неплохо прессингует, а если против «Сочи» играет такая команда, то сочинцы стараются действовать примерно в той же манере. В обеих командах есть кому забивать, и даже не исключаю, что «Ахмат» может выиграть с крупным счётом. «Сочи» тоже должен забивать. Правда, я склоняюсь к победе «Ахмата», но наверняка в предстоящей игре будет «тотал больше».

«Сочи» ещё не проигрывал в этом сезоне. От сочинцев все ждали, что после ухода Мостового, Кокорина, Карапетяна они перестанут набирать очки, но мы видим, как всё складывается. И всё-таки я думаю, что «Ахмат» будет ближе к победе, хотя «Сочи» просто так не сдастся. Как минимум три гола мы увидим.

Можно вспомнить матч «Ахмат» — ЦСКА, когда команды сыграли на «тотал больше». При том что ЦСКА можно считать закрытой командой, «армейцы» забили три мяча, а «Ахмат», хоть и не забил, создал очень много моментов».

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020