«Ливерпуль» – «Лидс»: прогноз Романа Павлюченко на матч чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-Лиги «Ливерпуль» – «Лидс».
Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 2.00.
«Ливерпуль» 12 сентября сыграет с новичком лиги — «Лидсом». Мерсисайдцы разносили всех в прошлом сезоне, но Суперкубок Англии взять не смогли — помешал «Арсенал». В прошлой товарищеской встрече они забили семь.
Конечно, клуб будет вновь в борьбе за чемпионский титул. «Ливерпуль» смог сохранить костяк, поэтому сегодня в очередной раз забьет много мячей.
Подопечные Марсела Бьелсы пробились в элитный дивизион даже без участия в стыковых матчах. Форвард сборной Испании Родриго укрепил состав. И все же, с большой долей вероятности, «Лидс» не окажет сопротивление действующим чемпионам — класс команд сейчас очень различается.
Мой прогноз — азиатская фора (-1,5) на «Ливерпуль».
- 12 сентября 2020
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