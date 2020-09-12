«Ливерпуль» – «Лидс»: прогноз Романа Павлюченко на матч чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-Лиги «Ливерпуль» – «Лидс».

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 2.00.

«Ливерпуль» 12 сентября сыграет с новичком лиги — «Лидсом». Мерсисайдцы разносили всех в прошлом сезоне, но Суперкубок Англии взять не смогли — помешал «Арсенал». В прошлой товарищеской встрече они забили семь.

Конечно, клуб будет вновь в борьбе за чемпионский титул. «Ливерпуль» смог сохранить костяк, поэтому сегодня в очередной раз забьет много мячей.



Подопечные Марсела Бьелсы пробились в элитный дивизион даже без участия в стыковых матчах. Форвард сборной Испании Родриго укрепил состав. И все же, с большой долей вероятности, «Лидс» не окажет сопротивление действующим чемпионам — класс команд сейчас очень различается.



Мой прогноз — азиатская фора (-1,5) на «Ливерпуль».