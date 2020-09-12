«Гранада» — «Атлетик» Б: прогноз Михаила Поленова на матч чемпионата Испании

Комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч Примеры «Гранада» — «Атлетик» Б.
Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.55.
«Гранада» — довольно неожиданный участник еврокубков, в прошлом сезоне проявляла себя как команда достаточно стабильная, но все таки о запрыгивании в Европу могла только мечтать. И домечталась. Это большой вызов для команды, которая не имеет привычки играть на два фронта и иметь глубину состава. Это очень сложно. Мне кажется, для «Гранады» сейчас самое важное — распределить правильно силы. Знаем много примеров, когда команды надрываются.
По прошлому сезону знаем «Гранаду» как команду домашнюю, способную выдавать очень яркие отрезки и дозировать всплеск адреналина в собственную игру.
«Атлетик» будет меняться. Очередная перестройка, попытка «бархатной революции». Думаю, команда будет середняком.
Мне кажется, матч получится достаточно осторожным. «Атлетик» прекрасно знает, чем сильна «Гранада», и постарается сыграть от обороны, имея быстрых игроков в атаке.
Предлагаю сыграть тотал меньше 2,5 с коэффициентом 1,55".
- 12 сентября 2020
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