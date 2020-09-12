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«Ливерпуль» — «Лидс»: прогноз Георгия Черданцева на матч 1-го тура АПЛ

«Ливерпуль» — «Лидс»: прогноз Георгия Черданцева на матч 1-го тура АПЛ
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Популярный футбольный комментатор и ведущий Георгий Черданцев сделал прогноз на матч первого тура АПЛ «Ливерпуль» — «Лидс».

Ставка: победа «Лидса» с форой (+1.5) за 1.97.

«Лидс» не играл 16 лет в высшем дивизионе, вернулся триумфально с Марсело Бьелсой, с нападающим сборной Испании Родриго. Перед матчем Бьелса сказал, что настоящий «Энфилд» – это заполненный «Энфилд», а пустой «Энфилд» совершенно не смущает «Лидс». Хотя они понимают, что играют с лучшей командой Англии и одной из лучших в мире.

Думаю, у «Ливерпуля» будут проблемы с мотивацией. Команда совершила то, чего ждали от «Ливерпуля» 30 лет. И не думаю, что для Салаха и для остальных игроков принципиально выиграть второй раз подряд (возможно, для Клоппа – да). Вот если бы чемпионат начинался при полных трибунах, то можно было бы брать «Ливерпуль» с форой. Но поскольку зрителей нет, «Ливерпулю» будет сложно себя настраивать. Мне кажется, команда пик уже преодолела. И должен быть естественный спад. Появился один новый футболист, Алькантара, с непонятной ролью. Вейналдум не ушел, то есть полностью состав сохранен. Мне кажется, это перезревшая команда (возможно, ошибаюсь).

А «Лидс» предельно мотивирован, не боится «Ливерпуля» и будет супернастроен. Плюс тактика: «Лидс» играет очень внимательно, любит персонально опекать, это непривычный для «Ливерпуля» подход.

Возьму-ка «Лидс» с форой (1,5). Думаю, у гостей есть все шансы не проиграть крупно стартовый матч. Более того, у «Лидса» есть шансы зацепить ничью. Мне кажется, мотивация у Бьелсы и его команды будет намного выше, чем у хозяев".

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«Павлины» вернулись в АПЛ спустя 16 лет. И сходу отправятся на «Энфилд» к действующему чемпиону.
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