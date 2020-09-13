ЦСКА — «Спартак»: прогноз Отара Кушанашвили на дерби всея Руси в 7-м туре РПЛ

Известный шоумен Отар Кушанашвили дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Спартак».
Ставка: победа ЦСКА за 2.50.
«Это ведь как две галактики, две вселенные, как Месси и Роналду, как Инь и Ян, но только если Инь и Ян соединяются в одно любовное целое, то здесь диалектика по Брехту. Никогда не сойдутся и никогда не будет примирения между двумя галактиками. Но знаете что? Давайте я просто поделюсь с вами умозаключением.
ЦСКА победит «Спартак» в этот день. У меня нет никаких предубеждений против «Спартака». Я не из числа нуждающихся в услугах карательной медицины дураков, которые с пеной на устах. Я просто болею за ЦСКА. Он набрал ход.
Вы мне скажете: «Ну так и „Спартак“ набрал ход». Но по качеству игры… Да простят мне все аналитики футбола, даже сам Елагин, поклонник румынского футбола, ЦСКА по качеству футбола сильнее. ЦСКА побеждает «Спартак». И даже не хочу вдаваться в анатомические подробности, как он это сделает.
Ставлю на победу ЦСКА с коэффициентом 2.50».
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