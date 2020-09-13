«Валенсия» — «Леванте»: прогноз Владислава Радимова на матч чемпионата Испании

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов дал прогноз на матч 1-го тура испанской Примеры «Валенсия» — «Леванте».

Ставка: «Леванте» не проиграет за 1.83.

«Во-первых, это дерби, а во-вторых, в своей последней личной встрече на «Месталье» команды сыграли вничью — 1:1, когда обменялись забитыми мячами в самой концовке встречи. Сейчас я думаю, что «Леванте» снова не уступит в гостях «Валенсии».



У хозяев сейчас много проблем с финансами. Из команды ушли некоторые заметные игроки, такие как Родриго, Ферран Торрес, Франсис Коклен, Дани Парехо. Непонятно, как в такой чехарде «Валенсия» готовилась к сезону. «Леванте» в этом плане намного проще, потому жду от них набранных очков. Ставлю на то, что гости не уступят в валенсийском дерби».