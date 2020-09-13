«Валенсия» — «Леванте»: прогноз Владислава Радимова на матч чемпионата Испании
Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов дал прогноз на матч 1-го тура испанской Примеры «Валенсия» — «Леванте».
Ставка: «Леванте» не проиграет за 1.83.
«Во-первых, это дерби, а во-вторых, в своей последней личной встрече на «Месталье» команды сыграли вничью — 1:1, когда обменялись забитыми мячами в самой концовке встречи. Сейчас я думаю, что «Леванте» снова не уступит в гостях «Валенсии».
У хозяев сейчас много проблем с финансами. Из команды ушли некоторые заметные игроки, такие как Родриго, Ферран Торрес, Франсис Коклен, Дани Парехо. Непонятно, как в такой чехарде «Валенсия» готовилась к сезону. «Леванте» в этом плане намного проще, потому жду от них набранных очков. Ставлю на то, что гости не уступят в валенсийском дерби».
- 13 сентября 2020
-
12:20
-
12:15
-
12:10
-
12:05
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:20
-
11:15
-
11:10
-
11:05
-
11:00
-
10:50
-
10:45
-
10:30
-
10:20
-
10:15
-
10:00
-
09:50
-
09:45
-
09:40
-
09:35
-
09:30
-
09:25
-
09:20
-
09:15
-
09:00
-
08:50
-
08:45
-
08:40
-
08:35
-
08:30
-
08:25
-
08:20
-
08:17
Партнерский контент