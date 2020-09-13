«Спартак» — «Динамо» Минск: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ 2020/2021 «Спартак» — «Динамо» Минск.

Ставка: победа «Спартака» с форой (-1.5) за 2.32.

«После того как Беларуси в целом и минскому «Динамо» в частности высказала своё «фи» команда из страны, где один из президентов находился у власти 26 лет подряд, а до этого ещё шесть лет, не выгружаясь, был премьер-министром, стало ясно, что политика всё-таки пришла в наш хоккей, как бы её отсюда ни гнали. Тут, конечно, есть повод призадуматься, нужны ли КХЛ такие участники с политическими закидонами. Но об этом пусть задумывается Алексей Морозов, он за это деньги получает. Что же касается минчан, то они пожали плечами, поблагодарили «Йокерит» за два очка, и перенесли матч открытия на двое суток. Но теперь домашняя четырёхматчевая лафа для «зубров» закончена, и нам предстоит понять, «что это за товарищ Сухов» на выезде.



Первый выездной соперник для минчан кажется более чем серьёзным. Стартовали красно-белые в текущем сезоне так, что было опасение, вернётся ли Олег Знарок с выезда, не выпрыгнет ли из самолёта по пути домой? Но Знарок вернулся, и в двух следующих матчах «Спартак» прилично «свёл дебет с кредитом», обыграв земляков-динамовцев и великий и ужасный «Салават Юлаев». То есть по всему минское «Динамо» видится для москвичей этакой закуской при переходе от Уфы к Питеру.



Пожалуй, это единственное, что может не позволить красно-белым набрать два очка в основное время. Знарок, безусловно, мастер предматчевой мотивации, каких в КХЛ мало, но когда тебе предстоит играть с Минском, то можно мотивировать, можно очень громко мотивировать, можно даже бить клюшкой по головам, но это работает не всегда. В принципе, для нынешнего «Спартака» нынешнее «Динамо» проблем составить не должно, но как оно обернётся на самом деле – вопрос практический.



Тут, конечно, свою роль должен сыграть тот факт, что против красно-белых в конкретной Москве минчане играют мерзопакостно, и их последняя гостевая победа датирована аж сентябрем 2015 года, после которой было пять поражений подряд. В общем, вы как хотите, а я на минское чудо закладываться не стану, хоть и будут там коэффициенты весьма радующие. Поэтому предскажу домашнюю победу «Спартака», причём не только в основное время, но и с гандикапом минимум в три шайбы».