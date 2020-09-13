«Динамо» — «Рубин»: прогноз Константина Генича на матч 7-го тура РПЛ 13 сентября

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Динамо» — «Рубин» в 7-м туре российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.
Ставка: «Рубин» не проиграет за 1.73.
«Если бы не победа в прошлом сезоне над «Рубином», с голом Шиманьского, то печальная серия для динамовцев продолжилась бы. «Рубин» — один из самых неудобных соперников для «Динамо», если не самый неудобный. Разные были ситуации. И у «Рубина» когда-то дела не шли, и «Динамо» было на ходу, но «Рубин» всё время отбирал очки у «Динамо».
В последнем туре «Динамо» сыграло вничью с «Уфой» — 1:1. Сейчас у «Динамо» есть приобретение — Даниил Лесовой. Он многолетний контракт подписал. Но в этой встрече он участия не примет. Он отбывает дисквалификацию, полученную ещё за «Арсенал» в матче со «Спартаком».
У «Рубина» своя история. Он вроде бы чувствует себя поувереннее — в трёх последних турах одержаны две победы. С «Тамбовом» отскочили. Построение игры у Слуцкого продолжается. Определённые сюрпризы «Рубин» динамовцам приготовит. Чутьишко подсказывает, что «Рубин» может не проиграть «Динамо» в этом матче.
Мой прогноз — «X2». «Рубин» не проиграет на «ВТБ-Арене» команде Кирилла Новикова. Коэффициент — 1.73».
- 13 сентября 2020
-
12:20
-
12:15
-
12:10
-
12:05
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:20
-
11:15
-
11:10
-
11:05
-
11:00
-
10:50
-
10:45
-
10:30
-
10:20
-
10:15
-
10:00
-
09:50
-
09:45
-
09:40
-
09:35
-
09:30
-
09:25
-
09:20
-
09:15
-
09:00
-
08:50
-
08:45
-
08:40
-
08:35
-
08:30
-
08:25
-
08:20
-
08:17