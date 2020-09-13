«Динамо» — «Рубин»: прогноз Константина Генича на матч 7-го тура РПЛ 13 сентября

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Динамо» — «Рубин» в 7-м туре российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.

Ставка: «Рубин» не проиграет за 1.73.

«Если бы не победа в прошлом сезоне над «Рубином», с голом Шиманьского, то печальная серия для динамовцев продолжилась бы. «Рубин» — один из самых неудобных соперников для «Динамо», если не самый неудобный. Разные были ситуации. И у «Рубина» когда-то дела не шли, и «Динамо» было на ходу, но «Рубин» всё время отбирал очки у «Динамо».



В последнем туре «Динамо» сыграло вничью с «Уфой» — 1:1. Сейчас у «Динамо» есть приобретение — Даниил Лесовой. Он многолетний контракт подписал. Но в этой встрече он участия не примет. Он отбывает дисквалификацию, полученную ещё за «Арсенал» в матче со «Спартаком».



У «Рубина» своя история. Он вроде бы чувствует себя поувереннее — в трёх последних турах одержаны две победы. С «Тамбовом» отскочили. Построение игры у Слуцкого продолжается. Определённые сюрпризы «Рубин» динамовцам приготовит. Чутьишко подсказывает, что «Рубин» может не проиграть «Динамо» в этом матче.



Мой прогноз — «X2». «Рубин» не проиграет на «ВТБ-Арене» команде Кирилла Новикова. Коэффициент — 1.73».