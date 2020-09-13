«Спартак» — «Динамо» Минск: прогноз Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев дал прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Динамо» Минск.

Ставка: итоговая победа «Динамо» за 3.04.

«И «Спартак, и минское «Динамо» очень тяжело входят в сезон — две победы и два поражения. С каждой игрой спартаковцы все больше радуют своих болельщиков. Началось всё с 2:7 в Ярославле, но в своём последнем на данный момент матче красно-белые обыграли одного из фаворитов Востока — «Салават Юлаев» (5:3).



А до этого была победа в принципиальном матче над «Динамо» (3:1). Минчане, наоборот, начали с двух побед (одна из них техническая, над «Йокеритом»), а затем были две неудачи.



В трёх последних играх «Динамо» пропустило 13 (!) шайб. В обороне большие проблемы. Минчане постараются добиться положительного результата в Москве, но и спартаковцам дома, при своём зрителе, тоже не хотелось бы терять свой имидж и авторитет.



Матч будет результативным, но победу в нём всё же одержит минское «Динамо». Ставим на победу гостей, с учётом овертайма и буллитов, за 3.04».