ЦСКА – «Спартак»: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата России

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА – «Спартак».



Ставка: ничья за 3.36.

«Сейчас, конечно, «Спартак» набрал очень хорошую форму. Команда Доменико Тедеско в новом сезоне не знает поражений и сейчас лидирует в чемпионате. Она обыгрывает почти всех.



У ЦСКА ситуация не такая радужная. Подопечные Виктора Гончаренко играют нестабильно, иногда проигрывают, иногда побеждают. В таблице РПЛ «армейцы» до паузы на матчи сборных расположились на пятом месте. За первые шесть матчей в Премьер-Лиге выявились у ЦСКА проблемы в обороне. Сейчас у «армейцев» это больное место, которое «Спартак» может использовать.



Также важным фактом является то, что сейчас игроки вернулись после матчей национальных команд. Все те установки, которые тренер нарабатывал несколько недель, могут сейчас полететь. Игроки могут не сразу перестроиться на другую тактику. А тут особенно такая важная встреча.



Например, у «Спартака» неясно, будет ли играть Крал. У ЦСКА такой же вопрос с Влашичем. В целом после игр сборных клубы не сразу возвращаются в свою оптимальную форму. Но, с другой стороны, тем будет интереснее смотреть это дерби.



Но я буду отталкиваться от современных реалий РПЛ. Возможно, игра не будет насыщена опасными ударами и моментами, именно из-за усталости ведущих игроков. Я, конечно, надеюсь, что победит «Спартак». Но предложу всё-таки поставить на то, что матч закончится ничьей».