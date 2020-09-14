«Шеффилд» — «Вулверхэмптон»: ставка Ильи Казакова на матч АПЛ с коэффициентом 5.13

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Шеффилд Юнайтед» — «Вулверхэмптон».



Ставка: победа «Шеффилда» и тотал меньше 2.5 мяча за 5.13.



«Сегодня пришло время сделать ставку на английский футбол, если говорить конкретно, то на матч «Шеффилд Юнайтед» — «Вулверхэмптон».



Команды с переменным успехом в последнее время играли друг с другом – лет 6-7 назад преимущество «волков» было неоспоримым, а вот в последние сезоны увереннее смотрится «Шеффилд». Естественно, смотрится увереннее и в родных стенах – в последних 4 матчах 2 победы, причём с сухим счётом.



Из того, как разворачивались события в последнее время, а верховых игр в этой паре было очень-очень мало, надо ставить на низ – на то, что в этом матче будет забито менее 2,5 гола. Это старт сезона, команды не в идеальной форме. Самое любопытное и верное – это взять ставку победа «Шеффилда» и тотал меньше 2.5. Коэффициент — 5.13. На мой взгляд, это верные деньги. Нужно ставить, не сомневаться и выигрывать. Ждём матча, чтобы убедиться, сбылись ли эти прогнозы».