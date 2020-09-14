«Шеффилд» — «Вулверхэмптон»: ставка Ильи Казакова на матч АПЛ с коэффициентом 5.13

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Шеффилд Юнайтед» — «Вулверхэмптон».
Ставка: победа «Шеффилда» и тотал меньше 2.5 мяча за 5.13.
«Сегодня пришло время сделать ставку на английский футбол, если говорить конкретно, то на матч «Шеффилд Юнайтед» — «Вулверхэмптон».
Команды с переменным успехом в последнее время играли друг с другом – лет 6-7 назад преимущество «волков» было неоспоримым, а вот в последние сезоны увереннее смотрится «Шеффилд». Естественно, смотрится увереннее и в родных стенах – в последних 4 матчах 2 победы, причём с сухим счётом.
Из того, как разворачивались события в последнее время, а верховых игр в этой паре было очень-очень мало, надо ставить на низ – на то, что в этом матче будет забито менее 2,5 гола. Это старт сезона, команды не в идеальной форме. Самое любопытное и верное – это взять ставку победа «Шеффилда» и тотал меньше 2.5. Коэффициент — 5.13. На мой взгляд, это верные деньги. Нужно ставить, не сомневаться и выигрывать. Ждём матча, чтобы убедиться, сбылись ли эти прогнозы».
- 14 сентября 2020
-
12:40
-
12:36
-
12:30
-
12:20
-
12:00
-
11:44
-
11:40
-
11:20
-
11:10
-
11:00
-
10:45
-
10:40
-
10:20
-
10:10
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:10
-
09:05
-
09:00
-
08:40
-
08:20
-
08:10
-
08:00
-
07:00
- 13 сентября 2020
-
21:25
-
21:11
-
20:45
-
20:00
-
19:45
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:05
-
18:00