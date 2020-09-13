«Динамо» — «Рубин»: прогноз Егора Титова на матч 7-го тура РПЛ 13 сентября

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Динамо» — «Рубин».

Ставка: «Рубин» не проиграет при тотале меньше 3,5 мяча за 2.06.

«Интересно будет. «Рубин» прибавляет при Слуцком. Игра его все интереснее, забивать команда стала помногу. Есть свои лидеры в команде. В первую очередь это Хвича Кварацхелия, много остроты он создает. Но прибавить ему бы в КПД — в количестве и качестве обостряющих передач, в количестве забитых мячей. Тогда бы ему цены не было. И «Рубин» тогда бы прибавил процентов на 20 в завершении атак. Но не только он один есть в «Рубине». Бакаев неплохие матче проводил, Макаров забивает, Деспотович освоился постепенно.



Интересно, как «Рубин» построит игру. «Динамо» любит играть от соперника. Если «Рубин» сыграет аккуратно, то хорошие шансы на контратаках будут, можно даже победу увезти. Если же «Рубин» будет стремиться играть от себя, то может приключиться история, как с «Зенитом»и «Ростовом». Они «Динамо» проиграли. Думаю, Слуцкий все это проанализирует.



Поставил бы на то, что «Рубин» не проиграет при тотале меньше 3,5 мяча».