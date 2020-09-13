«Сочи» — «Ак Барс»: прогноз Константина Симчука на матч КХЛ

Экс-голкипер национальной сборной Украины Константин Симчук дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» — «Ак Барс».

Ставка: «Сочи» не проиграет за 2.43.

«Команда из столицы Олимпиады 2014 года проведет первый домашний матч этого сезона. Соперник более чем серьезный – казанский «Ак Барс», руководство которого всегда ставит перед командой максимальные задачи.



Победа в Челябинске для молодой сочинской команды, бесспорно, придаст игрокам дополнительных сил и эмоций. Главное поверить в свои силы. Радует, что у сочинцев заиграла молодежь. Не припомню подобного в Челябинске случая, когда в одной команде сразу три игрока сумели забросить свои первые шайбы в КХЛ. Казанцы выступают неоднозначно. Отличный матч в Москве против ЦСКА (3:2 ОТ), затем сенсационное поражение на своем льду от «Витязя» (0:4). Была, правда, еще и победа над другим фаворитом Запада и всего чемпионата – питерским СКА (3:2 ОТ). Но последний матч в Минске показал, что казанский механизм порой дает сбои.



Уверен, что в предстоящем матче не все так однозначно. Сочинцы дадут бой и, в принципе, думаю, что им по силам добиться положительного результата. По крайней мере, думаю, в основное время они не проиграют».