«Ростов» — «Локомотив»: прямой эфир, где смотреть трансляцию, по какому каналу
Сегодня, 14 сентября, «Ростов» примет «Локомотив» в матче 7-го тура чемпионата России. Начало игры — в 20:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
Букмекеры уже дали прогноз, в котором не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.69. Успех москвичей оценён букмекерами коэффициентом 3.02. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.35.
Букмекеры считают, что матч РПЛ «Ростов» — «Локомотив» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.22, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.81. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах за 1.38. Если забьют обе команды, зайдёт коэффициент 1.80.
«Ростов» — «Локомотив». Прогноз: Карпин, Ерёменко, Николич и Смолов забудут о голах
У обеих команд в последнее время заметные проблемы с результативностью.
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