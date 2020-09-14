«Брайтон» – «Челси»: прогноз Романа Павлюченко на матч 1-го тура чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Брайтон» – «Челси».

Ставка: победа «Челси» за 1.65.

«Брайтон» встретится 14 сентября на своём поле с «Челси». Две предыдущие встречи этих коллективов завершились со счётом 1:1. «Чайки» точно не входят в элиту английского футбола и вряд ли смогут побороться за еврокубки. Скорее всего, клуб максимум зацепится за середину таблицы, а на большее не хватит кадровых ресурсов. Состав у клуба далеко не звёздный.



Лондонцы ударно завершили предыдущий сезон, только пройти дальше в Лиге чемпионов не получилось. На мой взгляд, шансы у гостей просто потрясающие, и стоит заиграть ставку на их успех. Они гораздо амбициознее и мастеровитее, разве что молодость может остановить. Мой прогноз — победа «Челси».